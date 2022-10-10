Kırklareli'nde 892 kaçak göçmen yakalandı: 21 organizatöre gözaltı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a gitmek isteyen 892 düzensiz göçmeni yakaladı, 21 organizatörü ise gözaltına aldı.

DHA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 17:42
Kırklareli'nde 892 kaçak göçmen yakalandı: 21 organizatöre gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1 hafta içinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yaptığı çalışmada 892 göçmen yakalanırken, 21 organizatör gözaltına alındı, 19 araca da el koyuldu.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Kaçak göçmenlerin, yapılan incelemesinde, İstanbul'dan geldikleri ve yasa dışı yollarla Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri belirlendi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi; 21 organizatör ile ilgili soruşturma sürüyor. 


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