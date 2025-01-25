Kırklareli'nde araç şarampole devrildi: Yaralılar var!
E.K. adlı kişinin yönetimindeki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Kırklareli'nin Doğu Mahallesi'nde E.K. yönetimindeki 34 BP 6021 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki yolcu yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Yerlikaya'dan çöken bina ile ilgili açıklama
- Otelin eski çalışanından itiraf gibi açıklama
- Gencebay’ın 'yangın' açıklamalarına Serengil'den tepki!
- Barış Atay 5 yıl önce uyarmış: 'Engelleyecekler'
- Otel sahibi tutuklandı!
- Erdoğan'a 'Evim yok' dedi, korumalar uzaklaştırdı
- Çarşafları birbirine bağlayıp 11 kişiyi sağ kurtardı
- Karadağlı'nın 'Gezi' görüntüleri yeniden gündemde
- Yangın faciasında iki gözaltı daha
- Özcan'dan flaş 'Kartalkaya' açıklaması