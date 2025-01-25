Kırklareli'nde araç şarampole devrildi: Yaralılar var!

E.K. adlı kişinin yönetimindeki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kırklareli'nde araç şarampole devrildi: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 10:19

Kırklareli'nin Doğu Mahallesi'nde E.K. yönetimindeki 34 BP 6021 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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