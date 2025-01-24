Son dakika... İstanbul'da servis minibüsü şarampole yuvarlandı!
Son dakika haberi... Tuzla ilçesinde servis minibüsü 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Aydınlı Mahallesi'nde servis minibüsü 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü.
Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
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