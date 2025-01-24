Son dakika... İstanbul'da servis minibüsü şarampole yuvarlandı!

Son dakika haberi... Tuzla ilçesinde servis minibüsü 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Son dakika... İstanbul'da servis minibüsü şarampole yuvarlandı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 08:58

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Aydınlı Mahallesi'nde servis minibüsü 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler: #kaza #servis #tuzla #Minibüs

İlgili Haberler

Sinop'ta şarampole devrilen araçta 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Sinop'ta şarampole devrilen araçta 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
Mardin’de feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var!

Mardin’de feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var!
Virajı alamayan kamyon şarampole uçtu: 1 yaralı

Virajı alamayan kamyon şarampole uçtu: 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler