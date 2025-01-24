Son dakika... İstanbul'da servis minibüsü şarampole yuvarlandı!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 08:58

Güncelleme: 24.01.2025 - 09:55

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Aydınlı Mahallesi'nde servis minibüsü 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...