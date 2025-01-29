Kırklareli'nde 'aranan şahıs' operasyonu: 45 gözaltı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 45 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 'aranan şahıs' operasyonu: 45 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:25

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik aranan 31 şahıs olmak üzere toplam 45 şahıs yakalandı. 45 şahıstan 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan 5 yıl ile 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın eşya sokma suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün cezası bulunan 1 kişi, silah veya mühimmat bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan 1 kişi, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan 1 kişi ve çocukların kullanıldığı müstehcen yayınlarla ilgili suçlardan aranan 3 yıl 1 ay 15 gün cezası bulunan 1 kişi yer aldı.

Ayrıca, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal, kenevir ekimi, kasten yaralama gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişiler de yakalandı.


Etiketler: #Kırklareli #Operasyon

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