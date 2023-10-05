Kırklareli'nde bin 816 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 05.10.2023 - 12:13

Güncelleme: 05.10.2023 - 12:13

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince 9 günde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bin 816 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 26 şüpheli yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan olaylarda kullanılan araçlara el konuldu.