Muğla'da 106 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 04.10.2023 - 17:17

Güncelleme: 04.10.2023 - 17:17

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Muğla'nın Seydikemer, Ortaca, Marmaris, Datça, Yatağan ve Milas ilçelerinde şüpheli araç ve kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Ekipler, 106 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.