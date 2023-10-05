Yargıtay'dan, göçmen kaçakçısının savunmasına ret

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 82 kaçak göçmeni yurtdışına kaçırmaya çalışırken yakalanan göçmen kaçakçısının, ‘Türk karasuları dışında yakalandığı ve verilen cezanın hukuka aykırı’ olduğunu ileri sürerek yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

AA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:48
Yargıtay'dan, göçmen kaçakçısının savunmasına ret
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Dairenin kararına göre, 3 Mayıs 2022'de Ege Denizi'nde seyir halindeki yabancı bayraklı bir teknede kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tekneyi durdurdu. 

Tekneyi kullanan kişi dışında teknede 82 göçmenin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma sonrası, tekneyi kullanan sanık hakkında kamu davası açıldı.

Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesince sanığa 4 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezası verildi. Yerel mahkeme kararına yapılan itiraz da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine sanık avukatı, kararı Yargıtay'a taşıdı.

“TÜRK KARASULARINDA DEĞİL” SAVUNMASI

Sanığın temyiz dilekçesinde, ‘teknenin yakalandığı yerin Türk karasuları olmadığı, sanığın yargılamada, geminin taşıdığı bayrak devleti hukukuna tabi olması gerektiği’ savunuldu.

Kaçak göçmenlerin de sanığa para vermediklerini ifade ettikleri aktarılan dilekçede, cezanın alt sınırdan uzaklaşarak verilmesinin hukuka uygun olmadığı öne sürüldü. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyetin kanuna uygun olduğuna ve onanmasına karar verdi.

HÜKÜM ONANDI

Dairenin kararında, olayla ilgili kolluk tarafından tutulan tutanaktaki tespitler, kaçak göçmenlerin hayati tehlikesinin oluştuğuna dair rapor ve göçmenlerin beyanlarına yer verildi. Sanığın savunmasında "kaçamaklı şekilde cevaplar verdiği" de belirtilen kararda, sanığın, maddi menfaat karşılığında yabancı uyruklu kişileri yasa dışı yollardan yurtdışına çıkarmaya çalıştığının sabit olduğu kaydedildi.

Sanığın, eylemi nedeniyle ‘göçmen kaçakçılığı’ suçunu işlediği bildirilen kararda, bu nedenle temyiz isteminin reddedilerek, hükmün onanmasına karar verildiği ifade edildi.


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