Edirne'de 86 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 86 kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:24
Edirne'de 86 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde son 3 günde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 86 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. 



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