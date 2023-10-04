Edirne'de 86 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:24

Güncelleme: 04.10.2023 - 11:24

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde son 3 günde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 86 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.



