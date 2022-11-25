Son Dakika: Şişli’de vahşet! Gecekonduda 3 ceset bulundu

Son dakika gelişmesi... Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bir gecekonduda silahla vurulmuş halde 2'i kadın 1'i erkek olmak üzere 3 ceset bulundu. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

AA
25 Kasım 2022 Cuma, 20:17
Son Dakika: Şişli’de vahşet! Gecekonduda 3 ceset bulundu
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İstanbul Şişli'de Kuştepe Mahallesi'nde bir gecekonduda 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti.

Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


Şişli Kuştepe Zeytinlik Sokak

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