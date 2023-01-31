Kırklareli'nde cemevinden kombi ve şamdan çalan 2 zanlı yakalandı

Kırklareli Topçu Baba Dergahı Kültür ve Cemevi'nden kombi ve şamdan çalındı. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 15:58
Kırklareli'nde cemevinden kombi ve şamdan çalan 2 zanlı yakalandı
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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki cemevinden 2 kombi ile 13 şamdanın çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Zanlılar S.C. ve N.C. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada kombiler ele geçirildi.


Cemevi kombi şamdan

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