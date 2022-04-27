Kırklareli'nde çocuklar, etkinliklere katılıyor, resim, müzik, dans ve drama alanlarındaki uzmanlardan eğitim alıyor

27 Nisan 2022 Çarşamba, 02:00

Ramazan ayı dolayısıyla her akşam başka bir mahallede yapılan etkinliklerin ardından gelen 23 Nisan ile Kırklareli’ndeki çocukların mutluluğu zirveye çıktı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Ayşin Altay ve Ali Altay’ın sözlerini yazıp bestelediği “Kalbimde Büyük Atam” isimli 23 Nisan marşını, tüm dünya çocuklarına armağan etti. Kesimoğlu, “Bu dünyanın en sevgi dolu, tertemiz varlıkları çocuklardır. Onlara verdiğimiz değeri bu klip ve şarkı ile göstermek istedik. Bunun yanı sıra Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine ve eserlerine de vurgu yaptık” dedi.

SANAT ATÖLYELERİ

Klibin üç gün süren çekimlerinde 39 Kırklarelili çocuk olağanüstü bir performans sergilerken, şehrin gurur abidesi Atatürk Evi de klipte sıklıkla kullanıldı. Bununla birlikte 23 Nisan’da farklı organizasyonlara da imza attıklarını belirten Kesimoğlu, çocukların sanatsal duyarlılıklarını geliştirmek için sanat atölyelerini tekrar hayata geçirdiklerini dile getirerek “Mutlu Bir Gelecek Kırklareli’nde Yeşerecek” sloganıyla, resim, müzik, dans ve drama konularında uzman eğitmenlerin çocuklarla yakından ilgilendiğini söyledi. Kesimoğlu ayrıca, “23 Nisan günü, İstasyon Caddesi’nde, sivil toplum kuruluşlarımızın da katkılarıyla etkinlik çadırları kurduk. Diğer yandan her akşam başka bir mahallemizde düzenlediğimiz gösterilerde çocuklar doyasıya eğleniyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZ’

Çocuk Bayramı öncesinde, Kırklareli Belediyesi olarak 23 Nisan ile ilgili resim ve fotoğraf yarışması da düzenlediklerini belirten Kesimoğlu, “Çocuklarımıza dokunabildiğimiz takdirde toplumsal gelişimin önünü açmış oluruz. Bu vesileyle 23 Nisan’da, şerefle sürdürdüğüm görevimi çocuklarımıza bıraktım. Onlar da şehrin ve ülkenin geleceğiyle ilgili düşüncelerini, planlarını, kendi vizyonlarından anlattılar. Sonrasında geleceğin belediye başkanlarına Mustafa Kemal Atatürk’ün, hepimizin ışığı olan ‘Nutuk’ eserini hediye ettim. Bu eseri okuyup anlamalarını, bir daha okuyup anlatmalarını söyledim. Onlara güveniyoruz. Çocuklar bu ülkenin tükenmeyen umudu ve aydınlık geleceğidir” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLAR



Kırklareli’nde çocukların sadece 23 Nisan’da değil, yılın her günü mutlu olduğunu belirten Kesimoğlu, “Çocuklarımızı en az aileleri kadar önemsemekteyiz. Belediye Başkanlığı olarak onların gelişim süreçlerine katkı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İklim, geri dönüşüm, sıfır atık, çevre bilinci, hayvan sevgisi, sağlıklı beslenme, madde bağımlılığı gibi çok önemli konularda aktiviteler düzenleyerek çocuklarımızın bilinçlenmesine katkı sunmaktayız. Ayrıca kent merkezindeki dezavantajlı sosyal ortamlarda yetişen çocuklarımızın gelişimi yönünde, onlara kalıcı beceriler kazandıracak faaliyetleri hayata geçirmekteyiz. Okul ihtiyaçları ve sosyal gereksinimler noktasında, ilgili birimlerimiz faal bir şekilde çalışıyor. Bu yönde daha fazla alakaya ihtiyaç duyan çocukların aileleriyle de sürekli iletişim halindeyiz. Sağlık, eğitim, barınma, beslenme, spor ve sosyal beklentiler doğrultusunda belediyemiz, tüm olanaklarını kullanmaktadır. Kurum ve kuruluşlar ile yaptığımız işbirlikleri ile çocuklarımızın geleceğe olan adımlarını doğru basabilmeleri için üzerimize düşenleri fazlasıyla yapan bir anlayışımız var. Çocuklarımız için düzenlediğimiz kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ise iş listelerimizin her zaman üst sıralarında yer almaktadır” dedi.

