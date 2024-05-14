Erkek vahşetini şikayet de durdurmadı: Evinin önünde öldürdü!

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Aylin Pekin (48) rahatsız ettiği için şikayette bulunduğu Mehmet Şah Yeşilova (50) tarafından evinin önünde tabancayla öldürüldü.

DHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:23
Erkek vahşetini şikayet de durdurmadı: Evinin önünde öldürdü!
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Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde yaşayan ve eşinden bir süre önce boşanan 1 çocuk annesi Aylin Pekin, iddiaya göre, kendisine karşılıksız aşık olan Mehmet Şah Yeşilova'nın sürekli rahatsız etmesi üzerine polise şikayette bulundu. 

Şikayetin ardından Yeşilova, dün saat 22.00 sıralarında Pekin'in evinin önüne gidip, beklemeye başladı. Pekin'in evden çıktığı sırada Yeşilova, tabancayla peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Pekin, kanlar içinde yere yığılırken, Yeşilova kaçtı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aylin Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Pekin'in cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma olayın ardından kaçan Mehmet Şah Yeşilova'yı Atça Mahallesi çıkışında yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma, Yeşilova'yı olay yerinin sorumluluk alanları dışında olması nedeniyle polise teslim etti. Polis, Aylin Pekin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. 


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