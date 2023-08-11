Kırklareli'nde hastane bahçesinde yangın!
Kırklareli'nde Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastane güvenlik görevlileri de yangın tüpleri ile müdahalede bulunurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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