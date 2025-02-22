Kırklareli'nde iş yerine kurşun yağdırmıştı: Zanlı hakkında tutuklama kararı!
Kentte bulunan bir iş yerine silahla ateş ettiği iddiasıyla evinde gözaltına alınan E.Ö. adlı zanlı hakkında, tutuklama kararı verildi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli E.Ö., evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: #iş yeri #Kırklareli #tutuklandı #silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
-
- Nasuh Mahruki'ye hapis cezası!
- HDK soruşturmasında 30 tutuklama!
- Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması
- SPK'den kritik açıklama
- 'Volkan aktif hale geldi, iki senaryo var!'
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
- İngiltere'de Jose Mourinho yorumu!
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken ziyaret
- Kürşad Zorlu'yla ilgili dikkat çeken iddia
- Musk'ın oğlu 145 yıllık masayı bakıma sokturdu!