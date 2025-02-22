Kırklareli'nde iş yerine kurşun yağdırmıştı: Zanlı hakkında tutuklama kararı!

Kentte bulunan bir iş yerine silahla ateş ettiği iddiasıyla evinde gözaltına alınan E.Ö. adlı zanlı hakkında, tutuklama kararı verildi.

Kırklareli'nde iş yerine kurşun yağdırmıştı: Zanlı hakkında tutuklama kararı!
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AA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 10:41

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli E.Ö., evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Etiketler: #iş yeri #Kırklareli #tutuklandı #silahlı saldırı

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