Tekirdağ'da dehşet: Bir yaya, iş yerine kurşun yağdırdı!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:28

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:11

Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yolda yürüyen yüzü maskeli bir şahıs, üzerinden çıkardığı tabancayı esnaf dükkanına doğrulttu.

Art arda tetiğe basan silahlı saldırgan iş yerine kurşun yağdırdı. Şüpheli şahıs daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Sabah saatlerinde olayın fark edilmesi üzerine polis tarafından çevrede inceleme yapıldı. Asayiş ekipleri, silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.