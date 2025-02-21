Tekirdağ'da dehşet: Bir yaya, iş yerine kurşun yağdırdı!
Tekirdağ’da yolda yürüyen yüzü maskeli şahsın bir iş yerine tabancayla ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.
Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yolda yürüyen yüzü maskeli bir şahıs, üzerinden çıkardığı tabancayı esnaf dükkanına doğrulttu.
Art arda tetiğe basan silahlı saldırgan iş yerine kurşun yağdırdı. Şüpheli şahıs daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Sabah saatlerinde olayın fark edilmesi üzerine polis tarafından çevrede inceleme yapıldı. Asayiş ekipleri, silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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