Kırklareli’nde kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Yayınlanma: 20.11.2024 - 11:20

Güncelleme: 20.11.2024 - 11:22

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Pınarhisar ve Babaeski ilçelerindeki uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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Jandarma ekiplerinin 5 şüpheliye yönelik yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi.

Vize ilçesinde de kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.