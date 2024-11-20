Kırklareli’nde kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Pınarhisar ve Babaeski ilçelerindeki uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
8 GÖZALTI
Jandarma ekiplerinin 5 şüpheliye yönelik yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi.
Vize ilçesinde de kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Etiketler: #uyuşturucu ticareti #uyuşturucu
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