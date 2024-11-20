Kırklareli’nde kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli’nde kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 11:20

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Pınarhisar ve Babaeski ilçelerindeki uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

8 GÖZALTI

Jandarma ekiplerinin 5 şüpheliye yönelik yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi.

Vize ilçesinde de kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.


Etiketler: #uyuşturucu ticareti #uyuşturucu

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