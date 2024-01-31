Kırklareli'nde kar kalınlığı 1 metreyi geçti: 37 köye ulaşılamıyor!
Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Mahya Tepe mevkiinde tipi şeklinde yağan kar nedeniyle TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yol ulaşıma kapandı.
Kırklareli'nde iki gün önce başlayan ve etkisini arttıran kar, Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçeleriyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı civarında etkisini sürdürüyor.
Kar nedeniyle 37 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.
RADAR İSTASYONLARINA GİDEN YOL KAPANDI
Yoğun kar alan yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 1 metreyi geçti.
TRT'ye ait verici ve NATO radar istasyonlarına giden yol ulaşıma kapandı. Bölgede İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Sis ve tipi şeklinde devam eden kar yağışının hakim olduğu Mahya Tepe'de jandarma ekipleri de sürücüleri araçlarına zincir takmaları için uyarıyor.
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