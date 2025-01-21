Kırklareli'nde kent genelinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 6 kişi yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: #Kırklareli #göçmen #göçmen kaçakçılığı
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