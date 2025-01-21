Kırklareli'nde kent genelinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 6 kişi yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde kent genelinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 6 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 09:39

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Etiketler: #Kırklareli #göçmen #göçmen kaçakçılığı

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