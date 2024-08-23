Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:26
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
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Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 14 adrese, 100 personelin katılımıyla operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği ile dronun da kullanıldığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

 

 


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