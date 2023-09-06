Son Dakika... Kırklareli'ndeki sel felaketinde can kaybı 5'e çıktı!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 13:29

Güncelleme: 06.09.2023 - 15:39

İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. Ölü sayısı 5' e yükselirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışması sürüyor.

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor.

Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.

Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.

Çalışmalar devam ederken ekipler, ormanlık alanda bir erkek cesedi buldu. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kayıp 1 kişiyi arama çalışması sürüyor.

KAYIP DOKTORUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kırklareli Demirköy İğneada Bölgesinde meydana gelen selde kaybolan Doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da sabah bir paylaşım yaparak kaybolanlardan 2 kişiden birinin Doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar olduğunu açıklamıştı.

Doktor ve eşinin cansız bedeni savcılık incelemesinden sonra cenaze nakil aracı ile hastane morguna sevk edilecek. Olay yerinde umutlu haberi bekleyen çiftin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.