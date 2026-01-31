AYRINTILAR GELİYOR...
Kırmızı bülten ile aranıyordu: Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan’da tutuklu bulunan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi" açıklamasında bulundu.
31.01.2026 08:23:00
DHA
