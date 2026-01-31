Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.01.2026 08:23:00
Güncellenme:
DHA
Kırmızı bülten ile aranıyordu: Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan’da tutuklu bulunan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi" açıklamasında bulundu.

