Kırmızı bültenle aranan Salih Akkurt yakalandı
Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "cezaevinden firar" suçlarından 22 yıl hapis cezası bulunan Salih Akkurt, Türkiye'ye getirildi.
Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, firari olarak aranan Akkurt'un Makedonya veya Arnavutluk'ta olabileceği yönünde bilgiler alındı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ile irtibata geçilerek, Akkurt hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda Akkurt'un Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Arnavutluk'a geçerek Pogradec şehrindeki bir otele yerleştiği belirlendi.
Elde edilen bilgiler 17 Haziran 2022'de Arnavutluk İnterpol Birimi, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tiran Polis İrtibat Ofisi'ne iletilerek, Akkurt'un Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanması istendi.
İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca yer tespiti yapılan Salih Akkurt, bahsi geçen birimlerin ortak çalışmasıyla 18 Haziran 2022'de yakalandı.
Akkurt'un iade süreci, Adalet Bakanlığı ile İnterpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından koordineli şekilde takip edildi.
İade süreci tamamlanan Akkurt, tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'nda polisler tarafından teslim alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Akkurt, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Akkurt'un bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cihan Kolivar tutuklandı
- Yandaşlık yapacağım derken...
- Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Düğünden CHP'ye!
- Türkiye'nin konuştuğu olayda ifadeler ortaya çıktı
- Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki
- 'Böyle yetenek yüzyılda bir gelir'
- AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı
- Çekilme talimatı verdiler
- 'Müstehcen ihanet yazışmaları' ifşa oldu
- Laik şoför İngiliz basınında