Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 61 suçlu Türkiye'ye getirildi

10.04.2026 15:40:00
Güncellenme:
İHA
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seyide aranan 45 kişi olmak üzere toplam 61 suçlunun 7 ülke tarafından Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

İçişlerin Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yakalanan şahıslara ilişkin bilgiler aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.A., T.A., T.Ç., H.M., Ç.İ., O.M., H.Ç., G.Ç., A.Y., Ş.K., H.A., R.C., D.N.N.Ç., V.S., A.D. ve S.Ç. ile ulusal seviyede aranan B.G., O.O.D., T.U., S.Y., A.L., M.K., F.A., Ş.A., E.İ., M.B., Y.D., İ.Y., E.A., U.U., H.A., V.K., C.B., O.K., E.D., F.G., A.R.U., A.B., R.G., Ö.M., M.K., İ.K., A.Y., K.K., K.A., H.İ., M.T., S.A., H.K., M.A.Ç., H.İ., Z.Y., U.Ö., A.Ç., Y.Ç., A.A., B.K., H.Y., M.A., A.K. ve İ.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı."

