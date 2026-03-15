Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 72 suçlu Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan suçluların Türkiye’ye geri getirilmesi ile ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Birçok ülkenin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar hakkında bilgilerin verildiği açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik; ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar sonucunda 72 şahıs yakalanarak ülkemize getirildi. Gürcistan’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 17, ulusal seviyede aranan 37 olmak üzere toplam 54; Almanya’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 9; Karadağ’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 2; Arjantin, Kolombiya ve Rusya’dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 1’er; Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak ve İsveç’ten ulusal seviyede aranan 1’er şahıs yakalandı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan; H.A., E.U., M.Y., B.A., S.D., E.Ö., B.E., M.Ö., M.K., İ.Ç., O.G., E.Y., Z.İ., M.Y., Ö.Y., İ.K., K.Ç., A.Y., R.Ş., F.M., M.A., Y.Ç., H.İ., S.B., İ.K., A.U., M.Ö., Ş.S.A., R.G., S.E., R.C. ve S.A. Ulusal seviyede aranan; A.G., İ.C., F.D., F.Ş., S.C.T., M.T., H.D., R.D., E.T., E.Ö., U.T., S.E., M.Ö., E.U., H.A., B.B., Ş.B., M.Y., E.K., Y.İ., H.B.Y., İ.A., N.Y., Y.K., S.D., F.A., M.K., M.D., D.B., Z.Y., N.D., U.Ö., T.K., E.C.Ö., E.G., E.Y., C.K., C.T., R.S. ve U.Ö. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahısların; sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık, kamu görevlisi/banka çalışanı gibi tanıtarak dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme, kasten yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kadına karşı şiddet, tehdit, güveni kötüye kullanma, izinsiz kazı, vergi usul kanununa muhalefet, karşılıksız çek, silahla tehdit, terör örgütü propagandası, silahlı terör örgütüne üye olma, ruhsatsız silah bulundurma, alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, konutta yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, yasa dışı bahis ve fuhşa aracılık suçlarından arandıkları tespit edildi. Daire Başkanlıklarımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."