Kırmızı ışık ihlali yapan çekici otomobile çarptı: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da kırmızı ışık ihlali ihlali yüzünden meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 12:08
Kırmızı ışık ihlali yapan çekici otomobile çarptı: 3 yaralı
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Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar- Ankara kara yolunda meydana geldi.

İddiaya göre, Bolvadin’den Eskişehir’in Çifteler istikametine seyir halinde M.Ç sevk ve idaresindeki 03 PP 333 plakalı çekici, kırmızı ışık ihlali yapması neticesinde Emirdağ istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 03 HE 158 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 03 HE 158 plakalı otomobil sürücüsü E.A. ve araçta yolcu olarak bulunan A.D.A. ve Y.Ö. isimli şahıslar yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesine sevk etti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


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