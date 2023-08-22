Kırmızı ışık ihlali yapan TIR sürücüsü faciaya neden oldu: 2 kişi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 09:47

Güncelleme: 22.08.2023 - 09:47

Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan N.U. yönetimindeki 51 ACN 662 plakalı TIR, ilçenin hastane altı kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak ilçe merkezinden sahil istikametine yeşil ışıkta geçmek isteyen sürücü Kemal Kılıç yönetimindeki 28 RD 428 plakalı araca sol yandan çarptı.

Kazada araç sürücüsü Kemal Kılıç ve aynı araçta bulunan damadı İstanbul-Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtlık hayatını kaybetti.

Kaza sonrası TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı. Kazaya neden olan TIR'ın şoför kısmındaki kapıda yazan "Canım öyle istedi" yazısı ise dikkat çekti.