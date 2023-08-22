Aynı ismi taşıdığı amcasıyla 2 yıl sonra aynı kaderi paylaşıp kazada öldü

Yayınlanma: 22.08.2023 - 07:32

Güncelleme: 22.08.2023 - 08:39

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Dibekören Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıkan Yunus Kahyaoğlu yönetimindeki 06 ED 3456 plakalı saman balyası yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Kahyaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kahyaoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

AMCASI DA AYNI YERDE CAN VERMİŞ

Öte yandan, Yunus Kahyaoğlu ile aynı ismi taşıyan amcasının da 2 yıl önce aynı yerde kaza yapıp, yaşamını yitirdiği öğrenildi.