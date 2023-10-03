Takiple durdurulan minibüslerden 21 kaçak göçmen çıktı
Adana’da sürücülerinin polisin ‘dur’ ihtarına uymadıkları, takiple önleri kesilerek durdurulan 2 minibüste 21 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücüler E.A. (37) ile Y.O. (30) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldıkları 2 minibüsü, uygulama noktasında durdurmak istedi. Sürücüler polisin ihtarına uymadı.
Ekiplerin takibiyle kısa sürede önleri kesilerek durdurulan araçlarda, 21 kaçak göçmen yakalandı. Sürücüler E.A. ile Y.O. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ile Y.O., mahkemece tutuklandı. Araçlara da el konulup, ‘korsan taşımacılık yapmak’ suçundan 32 bin 430 TL idari para cezası uygulandı.
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