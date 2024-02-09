Kırmızı ışık ihlali yapınca kendini ihbar etti

Eski Kırkpınar ağalarından iş insanı Mustafa Altunhan sosyal medyadan paylaştığı bir videoya yapılan yorumlar sonrası kırmızı ışık ihlali yaptığını fark edip kendisini polise ihbar etti.

AA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:39
Kırmızı ışık ihlali yapınca kendini ihbar etti
Abone Ol google-news

Eski Kırkpınar ağalarından iş insanı Mustafa Altunhan'ın kalp rahatsızlığına bağlı kontrolleri için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderken hastalığı ve hastane hakkında bilgi verdiği anları yanındaki kişi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kontrolü sonrası Altunhan bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım sonrası yapılan yorumlardan kırmızı ışık ihlali yaptığını fark eden Altunhan, 112'yi arayıp kendisini ihbar etti.

MOBESE görüntülerini inceleyen polis ekipleri, ihlali tespit ederek Altunhan'a 1506 lira para cezası uyguladı. Altunhan, kendisini ihbar ettiği görüntüyü de sosyal medya hesabından paylaşarak hatasından dolayı mahcup olduğunu belirtti.

"HEMEN 112'Yİ ARADIM"

Edirne'de Kırkpınar ağalığı ve çeşitli yöneticilikler yapan birisi olarak herkese doğru örnek olmak istediğini belirten Altunhan, "Yorumu görünce üzüldüm, mahcup oldum. Hemen 112'yi aradım, trafiği bağlattım. 'Hata yapmışım, kırmızı ışıkta geçmişim. Lütfen bunun cezasını bana yazın' dedim. Hiçbir suç karşılıksız kalmaz, kalmamalı. Artık olgunlaştık belli yerlere geldik. Çocuklarımız, torunlarımız var onlara örnek olmak için bu davranışı yaptım" ifadelerini kullandı.

 


EDirne haberleri kırmızı ışık haberleri polis haberleri kalp rahatsızlığı haberleri kalp haberleri

İlgili Haberler

TIR kırmızı ışıkta duramadı: Karayolu kısmen kapandı

TIR kırmızı ışıkta duramadı: Karayolu kısmen kapandı
'Kırmızı ışık' ihlali yaptı, 3 araç birbirine girdi!

'Kırmızı ışık' ihlali yaptı, 3 araç birbirine girdi!
Halk otobüsü kırmızı ışık ihlali yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Halk otobüsü kırmızı ışık ihlali yaptı: 1’i ağır 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir

Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!

Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'

Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi

OSB’ye karşı köylüler kazandı: Proje iptal edildi
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'

Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!