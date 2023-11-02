TIR kırmızı ışıkta duramadı: Karayolu kısmen kapandı

Burdur’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ve halk otobüsüne çarptı. Kaza nedeniyle Antalya-Burdur karayolu kısmen trafiğe kapatıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 23:00
TIR kırmızı ışıkta duramadı: Karayolu kısmen kapandı
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Kaza, Burdur-Antalya karayolu Antalya kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan D. idaresindeki 07 R 3255 plakalı TIR, Antalya kavşağına geldiğinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önce kırmızı ışıkta bekleyen 07 HA 204 plakalı nar yüklü kamyona ve Salih A. idaresindeki 15 HO 1027 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan halk otobüsündeki yolcular tahliye edilerek başka bir otobüse bindirildi.

Yaklaşık 1 saat boyunca kısmen trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından açıldı.


Burdur TIR kaza

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