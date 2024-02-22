Kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a otomobil çarptı: Yaralılar var!
Konya’nın Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Konya-Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi Organize Kavşağı'nda dün saat 22.45 sıralarında kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mesut T. idaresindeki 31 P 5060 plakalı TIR'a kırmızı ışıkta beklediği sırada Emrah K. idaresindeki 42 ATV 329 plakalı otomobil arkadan çaptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Kazada dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yurttaşların haber vermesine üzerine olay yerine ambulansla jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar yapılan müdahale sonrasında Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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