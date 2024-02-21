Osmaniye’de zincirleme kaza: 3 ağır 5 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 ağır 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 18:10
Osmaniye’de zincirleme kaza: 3 ağır 5 yaralı
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Edinilen bilgilere göre kaza, Kadirli-Adana Karayolu DSİ mevkilisinde meydana geldi.

M.A. yönetimindeki 80 AK 567 plakalı otomobil, A.D. yönetimindeki 80 ABT 440 plakalı otomobil ile D.A. yönetimindeki 01 BLS 30 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

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Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları yerden Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


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