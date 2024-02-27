Kırmızı ışıkta geçen motosiklet, otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 19:21
Kırmızı ışıkta geçen motosiklet, otomobille çarpıştı: 1 yaralı
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Feci kaza, D-100 Karayolu Samsun istikameti Çorum kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şaban M. yönetimindeki 05 ABU 581 plakalı motosiklet kırmızı ışık ihlali yapınca, Yurdal D. yönetimindeki 55 AGP 454 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


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