Savaşkan İskefli
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Yakıt fiyatları motosiklet satışlarını patlatacak!

24 Şubat 2024 Cumartesi

Motosiklet satışları 2024 yılında hiç olmadığı kadar büyük bir oranda artışla rekor kırmaya aday.

Bu beklentinin temelde iki nedeni var. Bunlardan ilki hiç kuşkusuz giderek yoğunlaşan büyük kentlerdeki trafik. Bu trafiğin çözümü için artık yapılan yeni düzenleme ile B sınıfı ehliyeti olanların 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesi de mümkün.

Daha önce B sınıfı ehliyete olanlar 50 cc silindir hacmine kadar olan motosikletleri kullanabiliyordu. Ancak bu motosikletleri eğimli yollarda ve saatte 80 kilometreye kadar izin verilen karayollarında kullanmak oldukça güçtü. 100-125 cc aralığında olan modellerse şehir içi kullanım için çok daha uygun.

İkinci neden ise pek tabii ki akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt, fiyatların geldiği seviye itibarıyla araç kullananlar için her geçen gün daha büyük külfet oluşturuyor. Daha az yakan otomobillere rağbet artsa da motosikletlerle boy ölçüşebilir seviyede değiller. 100 kilometrede 2 litre civarı sarfiyat ile şehir içinde motosikletle seyahet etmek mümkünken otomobillerle 100 kilometrede 6-7 litrenin altında yakıt tüketmek neredeyse sıkışık trafikte imkânsız. Bu da ortaya yüzde 70 civarında daha az maliyet çıkarıyor. Ayrıca pek çok otomobil şehir içinde 6-7 litre bir yana 100 kilometrede 10 litrenin üzerinde yakıt tüketiyor. Şu an için kullandıkları otomobillerin yakıt masrafından rahatsız olmayan birçok kullanıcıysa yakında rahatsız olabilir. Neden mi diyorum? Bunu anlamak için öncelikle 28 Mayıs 2023'e gideceğiz.

Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nin yapıldığı 28 Mayıs 2023 tarihinde 1 dolar 18.73 TL, brent petrol 77, ham petrol 72 dolardı. 

Benzinin litre fiyatı 20,52 TL, motorinin litre fiyatı 19,33 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 10,25 TL'ydi.

23 Şubat 2024 tarihinde ise dolar 31.07 TL'ye çıkarak yüzde 65,88 değer kazandı. Aynı tarihte brent petrol 82 dolara, ham petrolsa 77 dolara çıktı. Petrol fiyatlarındaki artışsa brent petrolde yüzde 6.49, ham petrolde yüzde 6.94 oldu.

23 Şubat 2024 tarihinde akaryakıt litre fiyatları ise şöyle oldu:

  • Benzin 40.37 TL
  • Dizel 41.98 TL
  • Otogaz 20.44 TL

Yakıt fiyatlarındaki değişime bakınca ise tablo şöyle oluyor: 

  • Benzin fiyatları yüzde 96.73 arttı.
  • Dizel fiyatları yüzde 117.17 arttı.
  • Otogaz fiyatları yüzde 99.41 arttı.

Bu artış 8 aya yakın bir sürede gerçekleşti. Ancak şu anda 77 dolar seviyesinde olan ham petrol fiyatları 2022 Haziran'da 120 doların üzerine çıkmıştı. Yani şu anki seviyenin yüzde 55 üzerine...

Ham petrolün 120 dolarlık eski seviyesine gelmesi benzini 65 dizeli ise 70 TL seviyesine getirir. Ayrıca her ay dolar karşısında ortalama yüzde 3 değer kaybeden Türk Lirası'nda seçimden sonra daha hızlı bir şekilde değer kaybetme ihtimali de bulunuyor. Tüm bunlar bir tarafa yalnızca geçen 8 aydaki akaryakıt fiyatlarındaki değişimin aynı oranlarla tekrar değişeceğini bile düşünsek ortaya bu kez şöyle bir tablo çıkıyor:

Kasım 15 2024 için (Son 8 aydaki fiyat değişimleri 23 Şubat 2024 yılından itibaren aynı oranlarla eklendiğinde)

  • Benzin litresi: 79,41 TL
  • Dizel litresi: 91,16 TL
  • Otogaz litresi: 40,75 TL

Bu tablo bile motosiklet satışlarının ülkemizdeki geleceğini gözler önüne seriyor.


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