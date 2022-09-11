Kırmızı ışıkta otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile yaklaşan şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda sürücü Mustafa Kırgın (58), hayatını kaybederken, araçta bulunan Orhan Y. ise yaralandı.
Tarsus ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde 11 Eylül gece saatlerinde; Mustafa Kırgın, arkadaşı Orhan Y. İle birlikte kahvehaneden çıkarak 33 NLN 58 otomobiline bindi.
Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Kırgın’ın otomobiline henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli yaklaşarak tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kırgın ve Orhan Y. yaralandı.
AĞACA ÇARPARAK DURDU
Göğsünden yaralanan Kırgın'ın aracı ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.
Yaralılardan Kırgın, müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Orhan Y.’nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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