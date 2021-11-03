Gençlerle yurttaşlar arasındaki 'hayat pahalılığı' kavgası: "Ne yapalım şimdi, ölelim mi?"

03 Kasım 2021 Çarşamba, 17:07

Hayat pahalılığına ilişkin sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. AKP'li yurttaşlar ile gençler arasında gerçekleşen kavgada 'açlık' sorusu ortalığı karıştırdı.

Röportaj sırasında bir yurttaşın “Çıkıyorlar haberlere, hayvanlar gibi bağırıyorlar, millet açmış… Git, her yerde eleman lazım. Çalışmıyorlar. 2023 bir gelsin benzini biz çıkaracağız, gazı biz çıkaracağız” demesi üzerine “Gazı nasıl çıkaracağız?” sorusu geldi.

"SEN ÖNCE BİRAZ BÜYÜ"

Başka bir yurttaşın ise açlığın olmadığını savunarak herkesin hayatından memnun olduğunu söyledi. Yurttaşın, “Hayatından memnun olmayan var mı?” sorusuna “Ben” diyerek el kaldırıp cevap veren genç, çevredekilerin “Sen önce biraz büyü” çıkışıyla karşılaştı.

"NE YAPALIM, ÖLELİM Mİ?"

Evinin önünde çöpden yemek toplayanlar olduğunu gördüğünü söyleyen genç, her şeye zam geldiğini belirtti. 300 liraya bir ayakkabı alamadığını söylerken bir vatandaş, "Ne yapalım şimdi, ölelim mi?" cevabını verdi.