Kırşehir’de IŞİD operasyonu: 4 gözaltı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 13:11

Güncelleme: 15.09.2023 - 13:34

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik takip sonrasında, yabancı uyruklu M.R.A.A, Y.A.A.A, A.H.A.A. ve Z.Q.S.Q.'nun terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet gösterdiğini belirledi.

Eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, şüpheli 4 kişiyi gözaltına alırken yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi.