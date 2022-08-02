Kırşehir'de kayıp kişi arazide öldürülmüş halde bulundu

Kırşehir'de, 2 gün önce kaybolan kişi arazide darbedilerek öldürülmüş halde bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

AA
02 Ağustos 2022 Salı, 16:01
Kırşehir'de kayıp kişi arazide öldürülmüş halde bulundu
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Kırşehir'de Boztepe ilçesine bağlı Uzunpınar köyünde yaşayan 30 yaşındaki Hamdi Aydoğan'dan iki gündür haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Uzunpınar ve çevre köylerde iki gün boyunca dron destekli arama yapan ekipler, Boztepe'ye bağlı Çevirme köyünde arazide Aydoğan'ın cesedini buldu.

Aydoğan'ın vücudunda darp ve boğazında ip izi tespit eden ekipler, Çevirme köyünde yaşayan B.E'yi gözaltına aldı.

Aydoğan'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

B.E'nin, Çevirme köyünde çobanlık yaptığı, Aydoğan ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.



Kırşehir Cinayet

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