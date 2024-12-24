Setlerden uzak bir yaşam sürüyordu... Gizem Karaca'nın hamile olduğu iddia edildi

Yayınlanma: 24.12.2024 - 15:29

Güncelleme: 24.12.2024 - 15:30

En son "Safir" dizisinde izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Gizem Karaca, yıllar önce İstanbul’u terk ederek İzmir’e yerleşmişti.



Eşi Kemal Ekmekçi ile birlikte İzmir’deki bahçeli ve havuzlu evlerinde doğayla iç içe bir yaşam süren Karaca, uzun süredir setlerden uzak bir profil çiziyor.





Son dönemde gelen projeleri reddetmesiyle dikkat çeken Karaca hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.



Ünlü oyuncunun hamile olduğu ve anne olmaya hazırlandığı konuşuluyor. Bu nedenle ekranlara bir süre daha ara vereceği belirtilen Karaca, "köyüne döndü" yorumlarına ise tepki gösteriyor.





İzmir'deki yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen ve lüks evinde huzurlu bir hayat sürdüğü bilinen Gizem Karaca, sessizliğini korurken, iddialar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.