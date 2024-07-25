Kırşehir’de korkunç olay: Polis alacaklısını eşinin gözü önünde öldürdü!

Kırşehir’de iddiaya göre bir polis memuru, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

İHA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 21:26
Kırşehir’de korkunç olay: Polis alacaklısını eşinin gözü önünde öldürdü!
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Edinilen bilgiye göre, Batman’dan Kırşehir’e gelen polis memuru R.K., alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan S.A.’nın Medrese Mahallesi’ndeki evine gitti. 

R.K., evde S.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenirken, R.K. yanındaki silahla eşinin gözleri önünde alacaklısını vurdu. 

Silah sesleri üzerine komşuları durumu polise bildirdi. S.A. olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli polis memuru olayın ardından teslim oldu.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.


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