Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 51 gözaltı

Kırşehir'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 51 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 24.02.2024 - 13:05
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 51 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik dün çalışma başlattı. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu, 825 sentetik hap, 789 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, 3 kök skunk, 2 gram kokain, 9 gram kenevir tohumu, 2 iklimlendirme kabin sistemi, 4 tabanca, 160 tabanca mermisi, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 220 bin lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken 47'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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