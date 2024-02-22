Binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi: 4 kişi gözaltında

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken 3 bin 410 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:13
Binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi: 4 kişi gözaltında
Abone Ol google-news

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 

Alınan bilgiye göre, Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik yapılan çalışmalarda U.K, A.E, İ.Y ve yaşı küçük erkek şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli şahıstan 165 adet lyrica, 100 adet nepitin, 100 adet neruda, bin 124 adet xanax, bin 748 adet neurontın, 26 adet newday, 14 adet regapen ilko, 5 adet lioresal, 5 adet klomaks bid, 100 adet ansiox, 18 adet 5-htp, 5 adet galara ibareli olmak üzere toplamda 3 bin 410 adet uyuşturucu hap, pompalı tüfek ve maddi değeri yaklaşık 350 bin lira olan çok sayıda çalıntı kıyafet ele geçirildi.

4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Yalova haberleri uyuşturucu haberleri Operasyon haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

Uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
‘Uyuşturucuyu ağrılarımı dindirmek için kullanıyordum’ dedi: 16 yıl hapse çarptırıldı

‘Uyuşturucuyu ağrılarımı dindirmek için kullanıyordum’ dedi: 16 yıl hapse çarptırıldı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 21 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 21 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Göz göre göre yaptı… Fatih’te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalındı!

Göz göre göre yaptı… Fatih’te tramvay bekleyen kadının elinden telefonu çalındı!
AKP’li adayların skandalları bitmiyor: Jandarma komutanına ‘o…ç…’ dedi

AKP’li adayların skandalları bitmiyor: Jandarma komutanına ‘o…ç…’ dedi
Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Fatih Altaylı, Feyza Altun'un gözaltı anlarını anlattı: 'Rakı içip ağlamış'

Fatih Altaylı, Feyza Altun'un gözaltı anlarını anlattı: 'Rakı içip ağlamış'
CBC Sport yayın akışı 22 Şubat 2024… CBC Sport Sparta Prag – Galatasaray maçı nasıl canlı izlenir?

CBC Sport yayın akışı 22 Şubat 2024… CBC Sport Sparta Prag – Galatasaray maçı nasıl canlı izlenir?
Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay

Yunanistan'dan, Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
Uzun covid’in gizemi çözülüyor…

Uzun covid’in gizemi çözülüyor…