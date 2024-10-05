Kış lastikleri ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması hangi araçlar için zorunlu?

Kış lastiklerinin ne zaman takılacağı, şehirlerarası yolculuk yapan ve yolcu taşıyan şoförler tarafından merak edilmeye başladı. Peki, Kış lastikleri ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması hangi araçlar için zorunlu?

Kış lastikleri ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması hangi araçlar için zorunlu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 15:14

Kış lastği uygulaması için tarih araştırmaları başladı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, kış lastiklerinin ne zaman takılacağı, binlerce sürücü tarafından merak ediliyor. Peki, Kış lastikleri ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması hangi araçlar için zorunlu?

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.


Etiketler: #kış lastiği #Kış #Kış ayları #araç

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