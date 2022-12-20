Kışın araç kullanacaklara sürüş önerileri yapıldı

20 Aralık 2022 Salı, 16:09

Goodyear, kış koşullarının tüm Türkiye'yi etkisi altına almaya başladığı bugünlerde karlı ve buzlu zeminlerde güvenli sürüşe dair sürücüleri bilgilendiriyor.

Şirket açıklamasına göre, kışın hava sıcaklıklarının düşmesi, gizli buzlanma ve kar yağışı gibi mevsimsel şartlar, yolculukları zaman zaman zorlaştırıyor.

Goodyear, daha güvenli ve konforlu bir yolculuk yapmak isteyenlere şunları öneriyor:

"Kış mevsiminde yollara güvenlik amacıyla dökülen tuz ve kimyasallar zaman içinde lastiğinizde korozyona yol açabilir.

Kış lastiğinizin bu korozyondan etkilenmemesi ve ömrünü uzatmak için gerekli durumlarda lastiğinizi temizlemeyi unutmayın.

Lastik basıncı ayda en az iki kere, lastikler soğukken kontrol edilmelidir ve araç üreticisi tarafından önerilen değerde olmalıdır.

Karlı ve buzlu zeminlerde basıncı düşürülmüş yaz lastiği kullanımı yol güvenliği bakımından oldukça tehlikelidir ve kesinlikle uygulanmamalıdır.

Güvenli sürüş için diş derinliğinin önemi büyüktür. Yasal olarak diş derinliği 1,6 mm altına inmemelidir.

Ancak bu güvenlik sınırı değildir, lastiklerin kullanım ömrünü etkileyebilecek diğer faktörler de göz önünde bulundurularak doğru zaman geldiğinde lastikler değiştirilmelidir.

Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kullanılması önerilen kış lastiklerinin kullanılmadıkları dönemde uygun koşullarda saklanması gereklidir.

Lastiklerin belli aralıklarla kontrol edilmesi ve mümkünse ön arka olacak şekilde değiştirilmesi lastik aşınmasını dengeleyerek hem daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlayacak hem de lastik kullanım ömrünü artıracaktır."

'ANİ HAREKETLERDEN KAÇININ'

Goodyear, karlı ve buzlu zeminlerde araç sürerken de şunlara dikkat etmeyi öneriyor:

"Mutlaka kış lastiği kullanılmalıdır. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü koşullarda kış lastiği kullanılmıyorsa lastiğin yol tutuşu zayıflar ve fren mesafesi uzar.

Karlı ve buzlu zeminde düşük hızda seyretmek gerekir, lastiğin yol tutuşu normal hava şartlarına göre daha düşüktür.

Mümkün olduğunca az hareket edilmeli, gereksiz şerit değiştirmelerinden kaçınmalıdır. Gizli buz tehlikesi olan gölgelik alanlara girerken mutlaka hız düşürülmelidir.

Güvenli sürüşün temel önceliği duruş mesafesidir. Buzlu, karlı zeminlerde takip mesafesini iki katına çıkarmak gerekir.

Köprü, viyadük ve rüzgârlı bölgelerde buzlanma riski fazla olduğu için aşırı hızdan ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınılmalıdır.

Frene uzun süreyle çok basılmamalıdır. Frene, kesik kesik basarak, hafif frenleme yapılmalıdır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, sürücüler arasında, kış lastiğinin sadece karlı zeminlerde kullanılması gerektiğine dair bir yanılgı olduğunu belirterek, "Oysa güvenli bir sürüş için kış lastiğinin hava sıcaklığının +7 derecenin altına düştüğü tüm bölgelerde kullanılması şart.

Kış lastiklerinde kullanılan özel kauçuk, zorlu kış koşullarında çok daha iyi yol tutuş, daha kısa fren mesafesi sunuyor.

Bu da sürücüler için çok daha güvenli ve konforlu bir sürüş performansı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.







