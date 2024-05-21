Kitapyurdu'nun kapısı mühürlendi: AKP'li belediye 'yüksek miktarda bağış' istedi

Kitapyurdu’nun yerleşkesi, AKP’li Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi. Firma, belediyenin kendilerinden 'yüksek miktarda bağış' istendiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:54
Kitapyurdu'nun kapısı mühürlendi: AKP'li belediye 'yüksek miktarda bağış' istedi
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Kitapyurdu’nun İstanbul Bahçelievler’deki yerleşkesi, AKP’li Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi.

Kitapyurdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2018 yılından beri hizmet verdiği Bahçelievler’deki yerleşkesi için Mart ayında belediyeden uyarı aldığını ve belediyenin istediği bağış yapılmadan ruhsat işlemlerinin kabul edilmediğini belirtti.

"BAĞIŞ YAPILMASI TALEP EDİLMEKTEDİR"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yirmi dört yıldır kitap satışıyla uğraşan ve kültür ile edebiyat alanında tanınan markalardan biri olan kurumumuzun, İstanbul Bahçelievler'deki yerleşkesi, ruhsatımızın eksik olduğu gerekçesiyle mühürlenmiştir. Yeni ruhsat alabilmemiz için belediye tarafından yüksek miktarda bir bağış yapılması talep edilmektedir. Tüm gereklilikleri yerine getirmemize rağmen bu talebimiz Bahçelievler Belediyesi tarafından kabul edilmemiş ve bu nedenle faaliyetlerimize ara vermek zorunda bırakılmış bulunuyoruz.

2018'den beri bu yerleşkede faaliyetlerimizi sorunsuz bir şekilde yürütmekteyiz. Ancak bu yılın Mart ayında, yerleşkemizin ruhsatının eksik olduğu gerekçesiyle belediye tarafından uyarı aldık.

"İŞLEM YAPMAYI KABUL ETMEMEKTEDİR"

Yirmi dört yıl boyunca, kitap ve kültür alanında siz değerli müşterilerimizle buluşmanın gururunu taşıyoruz. Sevilerek takip edilen bir marka olarak, güveninizi kazanmış olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Tüm gereklilikleri sağladığımızı belirtmemize rağmen, belediye istediği bağış yapılmadan işlem yapmayı kabul etmemektedir.

Hukuki yollardan hakkımızı arayarak, çalışma ortamımızı yeniden sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte siparişlerinizin sevkiyatında gecikmeler yaşanabilecektir. Bu durumdan ötürü derin üzüntü duyuyor ve siz değerli kullanıcılarımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Gecikmeleri telafi edeceğimize söz veriyoruz.

Sizlerin desteğiyle, bu süreci de en kısa zamanda aşacağımıza inanıyoruz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."


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