'Kıtlık kapıda, çiftçi açlık sınırında'

Samsun’da Atakum Belediyesi öncülüğünde Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen panelde, çiftçilerin sorunları masaya yatırıldı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 19.05.2024 - 04:00
'Kıtlık kapıda, çiftçi açlık sınırında'
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Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, “Kıtlık Kapıda, Çiftçi Açlık Sınırında” başlıklı panelde yaptığı konuşmada “Gelin bir masa ve üretimi destekleyelim. Atakum’u daha yaşanabilir bir kent yapmak ve üreticiyi desteklemek hayalini ortaklaştıralım ve bunu sonuca ulaştıralım” ifadelerini kullandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan ise “Tarımdaki risk, diğer tüm sektörlerden daha fazla” dedi.

‘TARIM ENDÜSTRİSİ’

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Cumhuriyetin ilk yıllarda uygulanan tarım politikalarının önemine dikkat çektiği konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye Cumhuriyeti kendi kendini doyurabilen bir tarım endüstrisi üzerine kurulmuş. Ankara’nın kurağında ‘Atatürk Orman Çiftliği’ üretilmiş. Süt, oradan temin edilmiş. Türkiye, tarım gücüyle dünya ortalamasının çok üzerinde büyüme yakalamış. İlk 15 yıldaki büyüme Türkiye Cumhuriyeti’nin toplam büyüme rakamlarının çok üzerinde.”


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