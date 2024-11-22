Kıymalı börekten çıkanlar şoke etti! Ünlü markanın adı bir kez daha bakanlığın listesinde...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Yeni listede Meşhur Sarıyer Börekçisi adını kullanan firmanın böreğinden çıkanlar şoke etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını hiçe sayan firmaları tek tek açıklıyor. Bakanlık düzenli olarak yaptığı denetimlerde aldığı örnekleri titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetliyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.
Son yapılan denetimlerde hemen her yerde açılan ve esas sahibiyle hiçbir bağlantısı olmayan Meşhur Sarıyer Börekçisi adındaki börekçilerin birinden numuneler alındı.
KANATLI ET VE TAVUK TAŞLIĞI
Ataşehir merkezli, Kağıthane dahil toplamda iki şubesi bulunan ve 2023 yılında kurulan, dükkanının adını Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak yazan Menaz Un Mamülleri'nde çiğ börek harcı incelendi ve içinden kıyma yerine kanatlı et ve tavuk taşlığı çıktı.
DAHA ÖNCE DE LİSTEYE GİRMİŞTİ
Ünlü markanın adını kullanan başka şubelerde de daha önce taklit ve tağşiş tespit edilmiş ve bu firmalar da bakanlığın ifşa listesine girmişti.
Helmi Köse - Yasmer Baharat'ta satılan kırmızı pul biberden içinde ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde bulundu.
Bunun dışında Bursa ve Tokat merkezli zeytinyağlarında taklit ve tağşiş ortaya çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaynanasını hiçbir zaman sevemeyen 4 kadın burcu
- Avrasya tüneli trafiğe kapatıldı!
- Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
- Albaya verilen ceza belli oldu!
- AKP’li belediyeden bir ayda 33 konser
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- Mahruki yine yandı
- Fakülteyi kâğıt üzerinde kurmuşlar!
- Teğmenlerin avukatlarından açıklama geldi!
- Özel görüşmenin ayrıntılarını açıkladı!