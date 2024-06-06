Kız arkadaşını döven ailesinin evini yaktı: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir genç iddiaya göre, kız arkadaşı döven ailesinin evini ateşe verdi. Olayda 4 kişi dumandan etkilendi.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 21:41
Kız arkadaşını döven ailesinin evini yaktı: Çok sayıda kişi dumandan etkilendi
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Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Ferman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana gelen olayda; A.P. (17) iddiaya göre ailesinin kız arkadaşını dövdüğünü öğrendi.

Eve gelen A.P. burada ailesi ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.P. ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yangında dumandan etkilenen 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürülürken, ekipleri A.P.‘yi yakalamak için çalışma başlattı.


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