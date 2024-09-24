Kız arkadaşını öldürüp, yaşamına son verdi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Yusuf Bektaş, kız arkadaşı Yaren Küçük'ü tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Yusuf Bektaş (26), kız arkadaşı Yaren Küçük'ü (21) tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.
Olay, öğle saatlerinde Kümbet Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Bektaş ile kız arkadaşı Yaren Küçük arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bektaş, yanındaki tabancayla Küçük'e ateş etti. Yakup Bektaş daha sonra silahı başına dayayarak ateşledi.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yusuf Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan Yaren Küçük de ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Küçük, hastanede hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #kahramanmaraş #Cinayet #intihar
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