Kız arkadaşını vurdu... İntihar etti!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:30

Güncelleme: 02.02.2024 - 17:31

Olay, öğleden sonra Kayapınar ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Yanındaki kız arkadaşıyla aralarında tartışma çıkan Veysi Çiçek otomobilini yol kenarına park etti.

Araçtan inen ikili tartışmayı sürdürdü. Bu sırada Veysi Çiçek, yanındaki tabancayı çekip Dilan K.'yi vurdu. Çiçek, ardından silahın namlusunu kendisine doğrultup tetiği çekti.

Otomobiliyle seyir halindeyken olaya şahit olan H.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dilan K. ve Veysi Çiçek, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Veysi Çiçek, yaşamını yitirdi. Dilan K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

"KORNA ÇALARAK ENGEL OLMAK İSTEDİM"

Olayın görgü tanığı H.Ç. polise verdiği ifadede, memleketi Şanlıurfa'ya gittiğini belirterek, "Kadınla erkeğin tartıştığı gördüm. Erkeğin silahı çektiğini gördüm. Kornaya bastım engel olmak için. Elimden bir şey gelmedi. Aracımı yolun ortasında durdurdum. O sıra yine silah sesi geldi. 112'yi aradım ama yeri bilmediğim için başka bir aracı durdurup bulunduğumuz yerin adresini söyledim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.